Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Staffel 6Folge 7
Folge 7: Susi Gnadenlos

24 Min.Ab 12

Sicherheitsexperte Dieter Krause hat eine "geniale" Anti-Einbruch-Maschine entwickelt und gleich im Haus installiert. Sofort schnappt die Falle zu: Leider ist der erste Fang ausgerechnet sein Vorgesetzter Herr Makielski - der wird fuchsteufelswild. Als er Dieter die Maschine verbieten will, geht Krause zur nächsthöheren Instanz: Hausbesitzer Fritsch. Es kommt zu einem Pakt, der den Hausmeister fast in den Ruin treibt ...

