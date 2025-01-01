Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

ConstantinStaffel 8Folge 1
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

24 Min.Ab 12

Eigentlich sollten die Hormonpillen "Made in Moldawia" bloß die Haare und Nägel zum Glänzen bringen. Aber plötzlich ist Carmen total im Babyrausch. Sie will schwanger werden - jetzt sofort! Nur mit Mühe kann die Familie das Schlimmste verhindern. Dann taucht ein Kandidat auf, den alle unbedingt als Kindesvater sehen wollen ...

Constantin
