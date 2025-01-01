Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Das Ende

ConstantinStaffel 8Folge 8
Das Ende

Das EndeJetzt kostenlos streamen

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Folge 8: Das Ende

24 Min.Ab 6

Es scheint ein wundervoller Tag für Dieter zu sein, denn alles, was er sich jemals erträumt hat - ob Präsidentschaft, Beförderung oder Familienharmonie - scheint plötzlich in Erfüllung zu gehen. Doch dann verwandelt sich der Wunschtraum in einen fürchterlichen Albtraum - Dieters altes Leben ist vollkommen und unwiderruflich dahin. Kann er sich - von allen verlassen - noch einmal gegen sein grausames Schicksal stemmen?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Constantin
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Alle 8 Staffeln und Folgen