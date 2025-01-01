Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Der Triebtäter

ConstantinStaffel 8Folge 4
Der Triebtäter

Der TriebtäterJetzt kostenlos streamen

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Folge 4: Der Triebtäter

24 Min.Ab 12

Carmen erwischt Tommie dabei, wie er ihre Unterwäsche an zahlende Kunden vertickt. Dieter Krause ist empört und bringt Tommie sofort zum Knast, um ihn einbuchten zu lassen. Doch dort will man ihn nicht. Dieter, der in das liberale Jugend-Strafrecht keinerlei Vertrauen hat, nimmt die Sache selbst in die Hand. Er baut eine Zelle und eröffnet ein grausames Familiengericht. Das Verfahren nimmt schließlich eine sehr überraschende Wendung ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Constantin
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Alle 8 Staffeln und Folgen