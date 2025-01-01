Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Dieter Balboa - Eine Frage der Ehre

Staffel 8Folge 3
Dieter Balboa - Eine Frage der Ehre

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Folge 3: Dieter Balboa - Eine Frage der Ehre

24 Min.Ab 12

Ein fahrender Hausmeister namens "Rasen-Rolf" taucht in Köln Kalk auf und wirbt aggressiv für seine Dienste. Da er viel billiger ist als Dieter Krause, ist dessen Lebensstellung aufs Äußerste bedroht. Dieter fordert den Widersacher zum Duell. Bei der Wahl der Waffen entscheidet sich "Rasen-Rolf" für die blanken Fäuste. Aber auch wenn er ein Hüne ist - Dieter Krause hat eine Geheimwaffe ...

