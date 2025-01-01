Dieter Balboa - Eine Frage der EhreJetzt kostenlos streamen
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 3: Dieter Balboa - Eine Frage der Ehre
24 Min.Ab 12
Ein fahrender Hausmeister namens "Rasen-Rolf" taucht in Köln Kalk auf und wirbt aggressiv für seine Dienste. Da er viel billiger ist als Dieter Krause, ist dessen Lebensstellung aufs Äußerste bedroht. Dieter fordert den Widersacher zum Duell. Bei der Wahl der Waffen entscheidet sich "Rasen-Rolf" für die blanken Fäuste. Aber auch wenn er ein Hüne ist - Dieter Krause hat eine Geheimwaffe ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Film Verleih GmbH