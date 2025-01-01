Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 2: Die Kanzlerin kommt
24 Min.Ab 6
Der größte Tag in der Geschichte des Dackelclubs: Die Bundeskanzlerin kommt zu einer Wahlveranstaltung nach Köln Kalk und wird mit ihrem Tross direkt am Clubheim vorbeiziehen! Der Dackelclub ist in hellster Aufregung. In fiebriger Hast wird überlegt, mit welchen Aktionen man die Kanzlerin am besten ehren könnte. Dieter Krause ist Teil des Organisationskomitees ...
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
6
