Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Die Kanzlerin kommt

ConstantinStaffel 8Folge 2
Die Kanzlerin kommt

Die Kanzlerin kommtJetzt kostenlos streamen

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Folge 2: Die Kanzlerin kommt

24 Min.Ab 6

Der größte Tag in der Geschichte des Dackelclubs: Die Bundeskanzlerin kommt zu einer Wahlveranstaltung nach Köln Kalk und wird mit ihrem Tross direkt am Clubheim vorbeiziehen! Der Dackelclub ist in hellster Aufregung. In fiebriger Hast wird überlegt, mit welchen Aktionen man die Kanzlerin am besten ehren könnte. Dieter Krause ist Teil des Organisationskomitees ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Constantin
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Alle 8 Staffeln und Folgen