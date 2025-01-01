Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 5: Das Luder
24 Min.Ab 12
Lisbeth hat eine bedrohliche Hundehaar-Allergie und droht daran zu ersticken. Der Arzt stellt Dieter vor die schreckliche Wahl: entweder Frau oder Dackel. Dieter weiß nicht, wie er dieses Problem lösen soll. Aber da kommt ein sehr verführerisches Angebot von seiner Nachbarin Michelle, die auf Problembehandlungen aller Art spezialisiert ist ...
