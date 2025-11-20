Hawaii Five-0
Folge 17: Der zwölfte Mann
40 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12
Eigentlich freuen sich Danny und McGarrett auf das "Pro-Bowl"-Football-Wochenende, das auf Hawaii stattfindet. Doch ein Mord trübt das Sport-Großereignis: Der Mitarbeiter einer einflussreichen Technologie-Firma kommt unter ungeklärten Umständen zu Tode. Hawaii Five-0 muss mit Hochdruck nach dem Täter fahnden ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren