Folge 18: Doppelleben
40 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12
In der Roller-Derby-Szene geschah ein grausamer Mord: Dicey Hot, Mitglied des Teams der Leahi Diamond Dolls, wurde umgebracht. Ihr Leben als Roller-Derby-Star hielt die Kindergärtnerin allerdings geheim. Five-0 will undercover in der Szene ermitteln und schickt Catherine als Amazone auf acht Rollen ins Rennen. Was hat der Trainer der Leahi Diamond Dolls mit dem Verbrechen zu tun? Und inwieweit ist Dog the Bounty Hunter, auf dessen SUV die Tote landete, in die Sache verwickelt?
