Folge 6: Grace
40 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
Steve und sein Team sind einer Terrorzelle auf den Fersen und geraten in größte Gefahr, als sie eines der Mitglieder erschießen: Der Tote trägt eine aktivierte Bombe am Körper, die hochgeht, sobald sich Danny bewegt. Für Steve und Danny heißt es nun, Ruhe zu bewahren, bis Verstärkung kommt. Um seinen Partner abzulenken, bittet Steve Danny, ihm eine Geschichte aus seiner Zeit bei der Polizei von New Jersey zu erzählen. Und so berichtet Danny von seiner damaligen Partnerin Grace.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12GEWALT