Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

ATVStaffel 3Folge 8vom 07.11.2025
Mangosta

MangostaJetzt kostenlos streamen

Folge 8: Mangosta

40 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

Catherine muss erfahren, dass ihr Gegenspieler Mangosta, den sie für tot hielt, doch noch am Leben ist und es nach wie vor auf sie abgesehen hat. Zusammen mit Agent Channing will sie ihn schnappen. Steve und das Five-0-Team müssen unterdessen klären, wie eine Leiche in ein brennendes Zuckerrohr-Feld kam. Eine erste Spur führt zu einer dubiosen Psychotherapeutin.

Weitere Folgen in Staffel 3