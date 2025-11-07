Folge 8: Mangosta
40 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12
Catherine muss erfahren, dass ihr Gegenspieler Mangosta, den sie für tot hielt, doch noch am Leben ist und es nach wie vor auf sie abgesehen hat. Zusammen mit Agent Channing will sie ihn schnappen. Steve und das Five-0-Team müssen unterdessen klären, wie eine Leiche in ein brennendes Zuckerrohr-Feld kam. Eine erste Spur führt zu einer dubiosen Psychotherapeutin.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12GEWALT