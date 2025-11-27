Folge 22: Gefangen
39 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 16
Zehn Jahre nach ihrem Verschwinden wird die inzwischen 17-jährige Amanda Morris gefunden - tot. Five-0 steht zunächst vor einem Rätsel. Doch dann tut sich eine Verbindung zum Entführungsfall der sechsjährigen Ella Bishop auf: Offensichtlich hat ein abgebrühtes Ehepaar mit dem Verschwinden der beiden Mädchen zu tun ...
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
16GEWALT, DESORIENTIERUNG