Staffel 3Folge 22vom 27.11.2025
Folge 22: Gefangen

39 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 16

Zehn Jahre nach ihrem Verschwinden wird die inzwischen 17-jährige Amanda Morris gefunden - tot. Five-0 steht zunächst vor einem Rätsel. Doch dann tut sich eine Verbindung zum Entführungsfall der sechsjährigen Ella Bishop auf: Offensichtlich hat ein abgebrühtes Ehepaar mit dem Verschwinden der beiden Mädchen zu tun ...

