Hawaii Five-0
Folge 23: Mission: Impossible
42 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Auf einem Baugrundstück wurden einige Morde begangen, die Leichen ließ man verschwinden. Five-0 fand dennoch heraus, dass die Yakuza für die Toten verantwortlich ist. Adam handelt sich jedoch Konos Misstrauen ein, da sie ein verdächtiges Telefonat belauscht, das sich zu einer Lagerhalle zurückverfolgen lässt. Ohne die anderen zu informieren fährt sie dorthin und gerät in einen Schusswechsel mit der Yakuza ...
Genre:Krimi
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS Television
