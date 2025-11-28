Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hawaii Five-0

Mission: Impossible

ATVStaffel 3Folge 23vom 28.11.2025
Mission: Impossible

Mission: ImpossibleJetzt kostenlos streamen

Hawaii Five-0

Folge 23: Mission: Impossible

42 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

Auf einem Baugrundstück wurden einige Morde begangen, die Leichen ließ man verschwinden. Five-0 fand dennoch heraus, dass die Yakuza für die Toten verantwortlich ist. Adam handelt sich jedoch Konos Misstrauen ein, da sie ein verdächtiges Telefonat belauscht, das sich zu einer Lagerhalle zurückverfolgen lässt. Ohne die anderen zu informieren fährt sie dorthin und gerät in einen Schusswechsel mit der Yakuza ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Hawaii Five-0
ATV
Hawaii Five-0

Hawaii Five-0

Alle 3 Staffeln und Folgen