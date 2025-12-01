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Hawaii Five-0

Kono

ATVStaffel 3Folge 24vom 01.12.2025
Kono

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Hawaii Five-0

Folge 24: Kono

42 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 16

Da sie unter Mordverdacht steht, muss Kono untertauchen. Adam hilft ihr, Beweise für ihre Unschuld zu finden. Doch sein Bruder Michael kommt den beiden auf die Schliche. Die anderen Mitglieder von Five-0 versuchen unterdessen, den Mord an fünf Bundesagenten aufzuklären: Sie sollten einen südamerikanischen Terroristen überführen, der nach der Bluttat verschwunden ist. Eine Spur führt zu Salgado, der überraschende Informationen bereithält.

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