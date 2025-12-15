Hawaii Five-0
Folge 19: Lou Grovers Geheimnis
42 Min.Ab 12
Steve beobachtet, wie Lou eine hitzige Auseinandersetzung mit einem Unbekannten hat. Danach ist er spurlos verschwunden, ebenso seine Familie. Steve und Kono finden heraus, dass Lou vor vielen Jahren in Philadelphia undercover gegen eine gefährliche Straßengang ermittelt hat und seitdem unter dem Schutz des FBI steht. Offenbar ist er aufgeflogen und soll nun mit seiner Familie umgesiedelt werden. Doch irgendetwas ist an der Sache faul.
Weitere Folgen in Staffel 6
Hawaii Five-0
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
