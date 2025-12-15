Hawaii Five-0
Folge 9: Professor Danno
42 Min.Ab 12
Danny muss undercover als Professor an die Universität von Oahu, um den Mord an Professor Thomas aufzuklären. Jemand hat den höchst unbeliebten Dozenten getötet und einer Gruppe Schweine zum Fraß vorgeworfen. Five-0 vermutet den Täter unter den Studenten. Um besseren Zugang zu den jungen Leuten zu bekommen, wird Eric als einer von ihnen eingeschleust. Schon bald hat das Team einige Verdächtige im Visier.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren