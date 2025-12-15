Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 6Folge 2
Folge 2: Feuer und Flamme

43 Min.Ab 12

In einer Bank entschärft das Bombenräumkommando des HPD eine vermeintliche Kofferbombe. Doch der eigentliche Sprengsatz geht direkt neben den Beamten hoch und tötet einen Sergeant. Wenig später wird eine weitere Kofferbomben-Attrappe gefunden und entschärft. Übrig bleibt ein USB-Stick, der die Nachricht eines Erpressers enthält: Er fordert, den Brandstifter Jason Duclair freizulassen - andernfalls sterben noch mehr Menschen.

