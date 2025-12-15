Hawaii Five-0
Folge 2: Feuer und Flamme
43 Min.Ab 12
In einer Bank entschärft das Bombenräumkommando des HPD eine vermeintliche Kofferbombe. Doch der eigentliche Sprengsatz geht direkt neben den Beamten hoch und tötet einen Sergeant. Wenig später wird eine weitere Kofferbomben-Attrappe gefunden und entschärft. Übrig bleibt ein USB-Stick, der die Nachricht eines Erpressers enthält: Er fordert, den Brandstifter Jason Duclair freizulassen - andernfalls sterben noch mehr Menschen.
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
