Hawaii Five-0
Staffel 6Folge 5
Folge 5: Tag der Wahrheit

42 Min.Ab 12

Mit einem präzisen Kopfschuss wird Kevin Harper mitten in einer Anhörung umgebracht. Der Täter flüchtet so spektakulär, wie er in das Gebäude eingedrungen ist. Offenbar hatte Harper einige Feinde: Der Besitzer einer Restaurantkette wurde der Unterschlagung bezichtigt, außerdem bedrohte ihn jemand massiv. Die samoanische Mafia war nicht hinter ihm her, wie Five-0 bald herausfindet. Allerdings stellen die Agents fest, dass Harper mehr Dreck am Stecken hat als gedacht.

