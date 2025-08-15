Heimatleuchten
Folge vom 15.08.2025: Auf da Sunnseitn vom Koasa
47 Min.Folge vom 15.08.2025
Echte Tiroler, die selber in der Hüttenküche stehen, an der Nähmaschine sitzen und deren Frauen sie sogar ungefragt zum Hüttenwirt-Dasein anmelden. Handwerker, Almbauern und sogar Imker die gar nicht hinter dem Honig her sind. So unterschiedlich sich der Wilde Kaiser aus den verschiedenen Himmelsrichtungen präsentiert, so abwechslungsreich sind auch die Menschen und Bräuche in der unmittelbaren Umgebung. Tirol isch‘ lei oans. Aber am Fuße des Wilden Kaisers ist es anders...
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