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Heimatleuchten

Auf da Sunnseitn vom Koasa

ServusTVFolge vom 15.08.2025
Auf da Sunnseitn vom Koasa

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Heimatleuchten

Folge vom 15.08.2025: Auf da Sunnseitn vom Koasa

47 Min.Folge vom 15.08.2025

Echte Tiroler, die selber in der Hüttenküche stehen, an der Nähmaschine sitzen und deren Frauen sie sogar ungefragt zum Hüttenwirt-Dasein anmelden. Handwerker, Almbauern und sogar Imker die gar nicht hinter dem Honig her sind. So unterschiedlich sich der Wilde Kaiser aus den verschiedenen Himmelsrichtungen präsentiert, so abwechslungsreich sind auch die Menschen und Bräuche in der unmittelbaren Umgebung. Tirol isch‘ lei oans. Aber am Fuße des Wilden Kaisers ist es anders...

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