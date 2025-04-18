Ein Tal in Bewegung - Das KlostertalJetzt kostenlos streamen
Heimatleuchten
Folge vom 18.04.2025: Ein Tal in Bewegung - Das Klostertal
47 Min.Folge vom 18.04.2025
Das enge Vorarlberger Klostertal steigt auf nur 30 Kilometern von Bludenz weg bis zum Arlberg hin an. Und doch finden sich hier eine Vielzahl von unterschiedlichen Lebensräumen, die sich über Jahrtausende hin entwickelt haben. Das Tal bietet aber nicht nur eine Naturlandschaft, die ihresgleichen sucht, sondern ist als Durchzugstal auch seit jeher ein Tal in Bewegung. Heimatleuchten begleitet Menschen, die das Kostertal prägen und formen.
Altersfreigabe:
0