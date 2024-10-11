Heimatleuchten
Folge vom 11.10.2024: Osttirol - Einfach anders!
47 Min.Folge vom 11.10.2024
Für den schnellen Besuch ist Osttirol sicher nicht gedacht. Natürlich ist die Bergwelt hier die perfekte Kulisse, für Träumereien vom gesunden Leben auf dem Land und dem schönen Geruch von Freiheit. Doch erst das Gespür für den besonderen Alltag und die Lebensläufe der Menschen, die hier in und mit der Natur leben, macht die Region so einzigartig. Menschen, die Besonderes erreicht haben, aber denen ganz sicher auch nie etwas geschenkt worden ist.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0