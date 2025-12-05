Advent im Salzkammergut - Mit Conny BürglerJetzt kostenlos streamen
Folge vom 05.12.2025: Advent im Salzkammergut - Mit Conny Bürgler
Zwischen Fuschlsee, Mondsee, Wolfgangsee, Traunsee, Hallstätter See und der historischen Stadt Bad Ischl zeigt sich das vorweihnachtliche Salzkammergut in Festtagsstimmung. Wir lernen echte Originale und spannende Zeitzeugen kennen und treffen Handwerker, die die alten, überlieferten Arbeitsweisen noch mit Leidenschaft pflegen und beherrschen. Ob die Adventzeit für die Einheimischen allerdings auch wirklich noch eine besinnliche Zeit ist, das finden wir gemeinsam mit Conny Bürgler heraus.
