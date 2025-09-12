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Heimatleuchten

Ausgesteckt und eingeschenkt - Beim Heurigen

ServusTVFolge vom 12.09.2025
Ausgesteckt und eingeschenkt - Beim Heurigen

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Heimatleuchten

Folge vom 12.09.2025: Ausgesteckt und eingeschenkt - Beim Heurigen

48 Min.Folge vom 12.09.2025

„Viele Gäste sagen: Das ist das Ende der Welt – ich sage: Irrtum, bei uns fängt sie an, weil ich schau ins Land rein, in die Steiermark.“ Wir besuchen Heurige- und Buschenschankbetriebe am schönsten „Ende der Welt“ - zwischen südsteirischem Flair, Wachauer Geselligkeit und Wiener Tradition. Und wir stellen uns die Frage: Warum der Heurige seit Jahrhunderten nicht aus der Mode kommt.

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