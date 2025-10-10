Zum Inhalt springenBarrierefrei
ServusTVFolge vom 10.10.2025
Aus der Reihe tanzen - Niederösterreichs Wirtshäuser

Folge vom 10.10.2025: Aus der Reihe tanzen - Niederösterreichs Wirtshäuser

47 Min.Folge vom 10.10.2025

Niederösterreichs Wirtshäuser sind weit mehr als bloße Gasträume – sie sind lebendige Orte des Aufbruchs und der Rückkehr, der Tradition und des Aufbegehrens. Von alten Familienbetrieben, in denen schon die Urgroßmutter am Herd stand, bis zu modernen Küchen, wo Haubenköche mit Wildkräutern und japanischer Fischkunst experimentieren, spannt sich ein weiter Bogen voller Geschichten, Genuss und eigenwilliger Charaktere. Hier gilt: Wer aus der Reihe tanzt, bleibt in Erinnerung.

