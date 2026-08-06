Hier lässt sich's leben - Zuhause in AbgeschiedenheitJetzt kostenlos streamen
Heimatleuchten
Folge vom 06.08.2026: Hier lässt sich's leben - Zuhause in Abgeschiedenheit
47 Min.Folge vom 06.08.2026
Außergewöhnliche Lebensorte, spannende Menschen: Im italienischen Aupatal bewirtschaften Kaspar Nickles und Marina Tolazzi einen entlegenen Bauernhof. Im Nationalpark Kalkalpen bewohnen Michael und Ernestine Kirchweger ein einsames Forsthaus. Was sie verbindet? Dort zu leben, wo es sonst niemand tut.
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