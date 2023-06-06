Helden der Landwirtschaft
Folge vom 06.06.2023: Almabtrieb
44 Min.Folge vom 06.06.2023Ab 12
Der Viehscheid in Pfronten ist nicht nur für die Hirten ein besonderes Ereignis, sondern auch für zahlreiche Touristen. Florian und seine Frau Lisa behalten beim Almabtrieb die Tiere im Auge, damit kein Vierbeiner Reißaus nimmt. Landwirt Stefan sorgt unterdessen im baden-württembergischen Tengen dafür, dass auf seinen Feldern im nächsten Jahr wieder etwas wächst. Und Christian muss in Nordrhein-Westfalen eine schnelle Entscheidung treffen, ansonsten droht ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden. Blattfraß gefährdet in Rodebachtal seine Zuckerrüben.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.