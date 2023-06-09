Helden der Landwirtschaft
Folge vom 09.06.2023: Ein Traktor entsteht
44 Min.Folge vom 09.06.2023Ab 12
900 Schafe machen viel Arbeit. Füttern, Scheren und Geburtshilfe gehören in der Nähe von Oldenburg zur täglichen Routine. Und dann wäre da noch der Wolf. Birgit und ihr Mann Rainer müssen die Weiden einzäunen, um ihre Nutztiere zu schützen. In Harsewinkel wird unterdessen ein Hightech-Traktor gebaut. Tim überwacht in Nordrhein-Westfalen jeden Montageschritt, damit an der Landmaschine jede Schraube festsitzt. Und Eckhard züchtet in Neuharlingersiel an der Nordseeküste exotische Edelpilze. Darüber freuen sich nicht nur Gourmets, sondern auch Veganer.
