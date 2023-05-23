Helden der Landwirtschaft
Folge vom 23.05.2023: Der Raupentraktor
45 Min.Folge vom 23.05.2023Ab 12
Während viele Menschen in Deutschland noch im Bett liegen, startet Lukas um 5.30 Uhr in der Früh seinen Mähdrescher. Die Maisernte steht an. Das heißt: zwölf bis 16 Stunden Arbeit pro Tag. Und der Umgang mit schweren Maschinen ist trotz aller Erfahrung nicht ungefährlich. Auf dem Hof von Rüdiger und seiner Frau Andrea sucht man motorisierte Kolosse vergeblich. Vom Kühe melken bis zum Butter schlagen: Dort wird solide Handarbeit großgeschrieben. Und in dieser Folge von „Helden der Landwirtschaft“ darf auch ein Hightech-Traktor zeigen, was er kann.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.