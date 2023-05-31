Helden der Landwirtschaft
Folge vom 31.05.2023: Die bayerischen Garnelen
44 Min.Folge vom 31.05.2023Ab 12
Bei der Kartoffelernte in Münster kommen zahlreiche Helfer, schwere Maschinen und ein ausgeklügeltes Logistiksystem zum Einsatz, das auf moderne Technik setzt. Im Süden Deutschlands benötigen unterdessen Krustentiere viel Aufmerksamkeit, die man dort nicht erwarten würde. Im bayerischen Langenpreising werden Garnelen gezüchtet, um der Überfischung der Weltmeere entgegenzuwirken. Die exotischen Delikatessen mögen es warm und feucht. Und Jens und Wiebke halten auf dem „Gut Rögnitztal“ Schweine. Nach der Fütterung wird mit frischem Stroh eingestreut.
