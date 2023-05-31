Zum Inhalt springenBarrierefrei
Helden der Landwirtschaft

DMAXFolge vom 31.05.2023
44 Min.Folge vom 31.05.2023Ab 12

Bei der Kartoffelernte in Münster kommen zahlreiche Helfer, schwere Maschinen und ein ausgeklügeltes Logistiksystem zum Einsatz, das auf moderne Technik setzt. Im Süden Deutschlands benötigen unterdessen Krustentiere viel Aufmerksamkeit, die man dort nicht erwarten würde. Im bayerischen Langenpreising werden Garnelen gezüchtet, um der Überfischung der Weltmeere entgegenzuwirken. Die exotischen Delikatessen mögen es warm und feucht. Und Jens und Wiebke halten auf dem „Gut Rögnitztal“ Schweine. Nach der Fütterung wird mit frischem Stroh eingestreut.

