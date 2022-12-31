Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Helden der Landwirtschaft

Das größte Geflügel der Welt

DMAXFolge vom 31.12.2022
Das größte Geflügel der Welt

Das größte Geflügel der WeltJetzt kostenlos streamen

Helden der Landwirtschaft

Folge vom 31.12.2022: Das größte Geflügel der Welt

44 Min.Folge vom 31.12.2022Ab 12

Stefan bewirtschaftet mit seiner Familie einen Hof im südbadischen Tengen. Für seine nachhaltige Arbeitsweise wurde er 2020 als „Bester Ackerbauer des Jahres“ ausgezeichnet. Der Landwirt muss dringend die Gerste vom Feld holen, doch der Mähdrescher streikt. Marcus und Ramona haben sich hingegen auf exotisches Geflügel spezialisiert. Das Duo züchtet im bayerischen Oberland Strauße. Und in Mecklenburg findet sich einer der größten Agrarbetriebe Deutschlands. Aber auch die „Big Player“ in der Branche haben mit den klimatischen Veränderungen zu kämpfen.

Alle verfügbaren Folgen