Staffel 2Folge 8
Hell On Wheels
Folge 8: Hannah Durant
44 Min.Ab 12
Durant kehrt in Begleitung seiner Frau Hannah nach Hell on Wheels zurück und beauftragt den Schweden mit der Durchsicht der Bücher. Lily wird aus ihren Aufgaben gedrängt und muss Durants Eisenbahnwaggon verlassen. Der Schwede sabotiert unterdessen den weiteren Baufortschritt und Durant bringt Elam dazu, einen neuen Auftrag anzunehmen.
Hell On Wheels
Genre:Drama, Western
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 Entertainment One Television USA Inc. All Rights Reserved.