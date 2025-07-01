Staffel 2Folge 4
Hell On Wheels
Folge 4: Der Streik
43 Min.Ab 12
Aus Angst vor Indianerüberfällen treten die Eisenbahnarbeiter in Streik. Bohannon lässt einen neuen Trupp Arbeiter anreisen und bildet die ehemaligen Sklaven, die bisher die Arbeit gemacht haben, im Umgang mit Feuerwaffen aus, so dass sie die Gleisbaustelle vor den Indianern beschützen können. Eva erwartet ein Kind von Elam und teilt das auch ihrem Ehemann Toole mit.
Hell On Wheels
Genre:Drama, Western
12
