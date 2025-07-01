Staffel 2Folge 6
Das Blutvermächtnis
Hell On Wheels
Folge 6: Das Blutvermächtnis
43 Min.Ab 16
Mit Gundersens Hilfe gelingt es dem Reverend einige Gewehre aus dem Lager zu stehlen. Die geraubten Waffen übergibt er den Indianern, die damit den Zug überfallen, in dem Durant nach Chicago transportiert werden soll. Mit vereinten Kräften gelingt es Elam, Bohannon, Lily, Joseph und Ruth den verrückt gewordenen Reverend zu überwältigen. Doc Whitehead soll indes verhaftet und hingerichtet werden.
Genre:Drama, Western
Copyrights:© 2011 Entertainment One Television USA Inc. All Rights Reserved.