Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Hell On Wheels

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 5
Der Überfall

Der ÜberfallJetzt kostenlos streamen

Hell On Wheels

Folge 5: Der Überfall

43 Min.Ab 16

Hawkins und seine Bande, der auch Bohannon angehört hat, überfallen die Eisenbahnstadt. Dabei wird Durant angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Doch der Überfall scheitert. Hawkins Bandenmitglieder werden getötet und er selbst gefangen genommen. Doc Whitehead, der sich um den schwerverletzten Durant kümmert, sorgt dafür, dass dieser nach Chicago gebracht wird, wo er operiert werden soll.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Hell On Wheels
MOVIESPHERE

Hell On Wheels

Alle 5 Staffeln und Folgen