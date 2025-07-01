Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hell On Wheels

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 9
Blutmond

Hell On Wheels

Folge 9: Blutmond

43 Min.Ab 12

Bohannon fährt unter dem Jubel der Arbeiter die erste Lok über die neue Eisenbahnbrücke. Lily stiehlt das Kontobuch und sämtliche Unterlagen aus Durants Safe. Sie übergibt alles Elam, der es für den Fall, dass ihr etwas zustößt, an den Vorstand schicken soll. Joseph warnt Bohannon, dass die Sioux einen sogenannten Blutmond vorbereiten.

