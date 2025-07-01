Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Hell On Wheels

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 3
Schlachtfest

SchlachtfestJetzt kostenlos streamen

Hell On Wheels

Folge 3: Schlachtfest

43 Min.Ab 16

Mickey McGinnes brüstet sich mit dem Mord an Schichtführer Schmidt. Dessen Freund, der Metzger Bauer, will Schmidt nun rächen und die McGinnes-Brüder töten. Elam und Bohannon können Bauer jedoch zuvorkommen und die beiden Brüder einsperren. Als sich zeigt, dass Mickeys Aussage eine Prahlerei war, kommen sie wieder auf freien Fuß. Doch vor Bauer können sie sich nicht sicher fühlen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Hell On Wheels
MOVIESPHERE

Hell On Wheels

Alle 5 Staffeln und Folgen