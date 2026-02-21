Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Schnell geholfenJetzt kostenlos streamen
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Folge 257: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Schnell geholfen
6 Min.Folge vom 21.02.2026
Wenn jemand in Not ist oder sich gar verletzt hat, MUSS man helfen! Wie man helfen kann, lernen die Kindern bei einem Erste-Hilfe-Kurs in der Volksschule. Linda und Leo, die auch am Kurs teilnehmen, kommen in eine Situation, in der sie beweisen müssen, was sie gelernt haben? Bildquelle: ORF
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