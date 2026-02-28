Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Lieber mit Lotse!Jetzt kostenlos streamen
Helmi
Folge 258: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Lieber mit Lotse!
5 Min.Folge vom 28.02.2026
Valentin hat für seinen kleinen Bruder Jakob ausgerechnet, dass sein Schulweg mit einer anderen Route um ein ganzes Stück kürzer sein könnte. Jakob ist zuerst begeistert, bemerkt dann aber, dass das bedeuten würde, nicht mehr über den von einem Schülerlotsen bewachten Zebrastreifen zu gehen. Inzwischen hat Sokrates Mühe mit dem Munterwerden. Helmi hat alle Hände voll zu tun. Er muss Sokrates nämlich davor bewahren, zu stolpern und hinzufallen. Bildquelle: ORF/KFV
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