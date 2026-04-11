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Helmi

Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Auto-Pilot

ORF1Staffel 1Folge 262vom 11.04.2026
Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Auto-Pilot

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Helmi

Folge 262: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Auto-Pilot

6 Min.Folge vom 11.04.2026

Leo weiß nicht, was ein Auto-Pilot ist. Er beschließt, dass er der Auto-Pilot ist und klettert auf den Fahrersitz. Leo tritt auf den Pedalen herum, rüttelt am Schaltknüppel und dreht am Zündschlüssel und plötzlich startet das Auto! Ein Fall für Helmi! Im Auto dürfen NUR Mama oder Papa hinters Lenkrad. Bildquelle: ORF

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Helmi
ORF1
Helmi

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