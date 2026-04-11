Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Auto-PilotJetzt kostenlos streamen
Helmi
Folge 262: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Auto-Pilot
6 Min.Folge vom 11.04.2026
Leo weiß nicht, was ein Auto-Pilot ist. Er beschließt, dass er der Auto-Pilot ist und klettert auf den Fahrersitz. Leo tritt auf den Pedalen herum, rüttelt am Schaltknüppel und dreht am Zündschlüssel und plötzlich startet das Auto! Ein Fall für Helmi! Im Auto dürfen NUR Mama oder Papa hinters Lenkrad. Bildquelle: ORF
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