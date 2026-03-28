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Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Zeit für Sicherheit

ORF1Staffel 1Folge 260vom 28.03.2026
Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Zeit für Sicherheit

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Folge 260: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Zeit für Sicherheit

8 Min.Folge vom 28.03.2026

Luisa wird von ihrer Mutter in die Schule gebracht. Luisa erzählt, dass heute die Polizei auf Besuch kommt. Ihre Mutter fährt mit knapp 50 km/h durch eine 30er Zone! Luisa fragt, warum der Tacho auf 50 zeigt, wenn die Mutter doch nur 30 km/h fahren darf. Luisas Mutter hat es eilig da sie noch einige Besorgungen zu erledigen hat, bevor sie ins Büro fährt. Sie fährt auf einen Zebrastreifen zu, der auf einer Seite verbotenerweise zugeparkt ist. Helmi schwuppt sich auf den Beifahrersitz und verhindert so einen Verkehrsunfall. Bildquelle: ORF

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