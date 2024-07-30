Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Goess-Enzenberg auf Schloss TratzbergJetzt kostenlos streamen
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 1
Folge 1: Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Goess-Enzenberg auf Schloss Tratzberg
Johann-Philipp Spiegelfeld besucht in fünf Ausgaben der neuen Sendereihe „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ österreichische Adelsfamilien auf ihren Stammsitzen und zeigt, wie heutzutage in den Schlössern und Burgen gelebt wird. Er nimmt die Zuseherinnen und Zuseher mit ins Innere der imposanten Anwesen – zu verborgenen Schätzen, spannenden Familiengeschichten, hinter verschlossene Türen und zu historischen Kuriositäten. Der 40-jährige Berufspilot, Familienvater und Malteser-Rettungssanitäter ist studierter Historiker, stammt selbst aus einem alten österreichischen Adelsgeschlecht und steht erstmals als TV-Moderator vor der Kamera – auf Spurensuche nach den unterhaltsamsten Schlossgeschichten im Lande. Das Publikum kann sich auf wunderschöne Einblicke in einige der großartigsten österreichischen Schlösser und Burgen freuen, natürlich inklusive Privatführung. Dazu die persönlichen Familiengeschichten der (ehemaligen) Adelsgeschlechter und viele Informationen, die der wissbegierige Besucher Johann-Philipp den Schlossbewohnerinnen und -bewohnern entlockt. In der ersten Folge ist Johann-Philipp Spiegelfeld auf Schloss Tratzberg in Tirol bei Familie Goess-Enzenberg zu Gast. Das Schloss liegt im Inntal zwischen Jenbach und Stans, wurde 1296 erstmals urkundlich erwähnt und hat 90 Zimmer auf 6.600 Quadratmetern. Bildquelle: ORF/Interspot Film
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