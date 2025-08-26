Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Famile Almásy auf Burg BernsteinJetzt kostenlos streamen
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 1
Folge 2: Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Famile Almásy auf Burg Bernstein
Der 40-jährige studierte Historiker, der im eigentlichen Brotberuf Flugkapitän und in seiner Freizeit Malteser-Rettungssanitäter ist, verbringt nun zwei Tage bei Familie Almásy auf deren imposanten Wohnsitz. Dass sich in der Burg eine „Weiße Frau“ herumtreiben soll und dass der mit 9 Oscars gekrönte Film „Der englische Patient“ von einem Vorfahren der heutigen Besitzer - dem hier geborenen Lászlo Almásy - handelt, mag manchen bereits bekannt sein. Aber viele weitere Geheimnisse und Geschichten rund um das geschichtsträchtige Anwesen, die Besitzer und die malerische Umgebung erfährt man dank der unermüdlichen Wissbegierde des Gastes Johann-Philipp Spiegelfeld. Bildquelle: ORF/Interspot Film
