Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 1

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Clam-Martinic auf Burg Clam

ORF2Staffel 1Folge 6vom 24.08.2021
Diesmal geht es auf die Burg Clam und zu ihren Besitzern, Familie Clam-Martinic, im Unteren Mühlviertel in Oberösterreich. Johann-Philipp erkundet zwei Tage lang die Felsenburg, die 1142 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Als studierter Historiker stürzt er sich diesmal mit großer Neugierde auf alte Geheimschriften und entlockt den BewohnerInnen wieder so manche Familiengeschichte aus der Vergangenheit und Gegenwart und trifft auf Butler Andy Denk, der hier einen exklusiven Lehrgang für zukünftige ButlerInnen leitet. Bildquelle: ORF/Ranfilm

