Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps SchlossbesucheJetzt kostenlos streamen
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 1
Folge 8: Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche
In dieser Ausgabe gibt es gleich zwei Schlossbesuche in Niederösterreich: Johann-Philipp verbringt zwei aufregende Tage im Schloss Greillenstein, wo auch einst der große Dichter Franz Grillparzer genächtigt hat. Familie Kuefstein besitzt und bewohnt das Renaissance-Juwel im Waldviertel und weiht Johann-Philipp in so manches Schlossgeheimnis ein. Und einige kuriose Details, wie zum Beispiel mittelalterliche Gerichtsakten oder barocke Gartenzwerge, werden vom gelernten Historiker und wissbegierigen Moderator genauestens unter die Lupe genommen. Und auf Schloss Grafenegg findet die große Festival-Eröffnung statt, und Johann-Philipp nimmt diesen Event zum Anlass, dem Schloss und dem Hausherrn, Tassilo Metternich-Sándor, einen Besuch abzustatten.
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