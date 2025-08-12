Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 1

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Liechtenstein auf der Riegersburg

ORF2Staffel 1Folge 4vom 12.08.2025
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Liechtenstein auf der Riegersburg

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Liechtenstein auf der RiegersburgJetzt kostenlos streamen

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 1

Folge 4: Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Liechtenstein auf der Riegersburg

46 Min.Folge vom 12.08.2025

Die imposante Riegersburg im steirischen Vulkanland ist die vierte Station von „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“. Moderator Johann-Philipp Spiegelfeld ist diesmal zu Gast bei Familie Liechtenstein. Die Riegersburg liegt 10 Kilometer nordöstlich von Feldbach, wurde 1138 erstmals urkundlich erwähnt, hat 108 Zimmer auf 3.900 Quadratmetern und ist seit 1822 im Familienbesitz. Der wissbegierige Besucher erfährt wieder zahlreiche Geschichten – sowohl über die ehrwürdigen Gemäuer als auch deren Eigentümer. Bildquelle: ORF/Interspot Film

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 1
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 1

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 1

