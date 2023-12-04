Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Bardeau auf Schloss KornbergJetzt kostenlos streamen
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 1
Folge 3: Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Bardeau auf Schloss Kornberg
45 Min.Folge vom 04.12.2023
Der 40-jährige studierte Historiker, der im eigentlichen Brotberuf AUA-Flugkapitän und in seiner Freizeit Malteser-Rettungssanitäter ist, erfährt zahlreiche Geschichten und Details über die alten Gemäuer und ehemaligen Besitzer des Anwesens – außerdem besucht der wissbegierige Moderator auch noch einige Menschen in der Umgebung des Schlosses, das unweit von Feldbach liegt und im Jahr 1284 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Es hat mehr als 40 Zimmer auf 3.000 Quadratmetern und befindet sich seit 1871 im Besitz der Familie Bardeau, die ursprünglich aus Frankreich stammt. Bildquelle: ORF/Interspot Film
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche Staffel 1
