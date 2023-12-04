Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie Kuefstein auf Schloss Greillenstein und Familie Metternich-Sándor auf Schloss GrafeneggJetzt kostenlos streamen
In der fünften Ausgabe von „Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ gibt es gleich zwei Schlossbesuche in Niederösterreich: Auf Schloss Grafenegg findet die glanzvolle Festivaleröffnung statt und Johann-Philipp Spiegelfeld nimmt diesen Event zum Anlass, dem Schloss und seinem Hausherrn, Tassilo Metternich-Sándor, einen Besuch abzustatten. Davor verbringt er zwei aufregende Tage im Schloss Greillenstein, wo auch einst der große Dichter Franz Grillparzer genächtigt hat. Familie Kuefstein besitzt und bewohnt das Renaissance-Juwel im Waldviertel und weiht Johann-Philipp in so manches Schlossgeheimnis ein. Bildquelle: ORF/Interspot Film
