Im Auftrag der Liebe: Moderatorin Tina Ritschl ist unterwegs und fährt mit dem Herzblatt-Taxi quer durch Österreich. In der ersten Ausgabe tourt Tina Ritschl durch Niederösterreich und Kärnten. Während der Fahrt warten pikante Fragen und spontane Herausforderungen auf die drei potenziellen Date-PartnerInnen, die durch eine Trennwand vom Single am Beifahrersitz getrennt sind. Am Ende jeder Fahrt kommt es zur spannenden Entscheidung. Nur einer der drei Kandidaten wird zum romantischen Date mitgenommen. Zum Auftakt nimmt in Niederösterreich der 37-jährige Buchhalter und Hardcore-Metal-Fan Philipp am Beifahrersitz Platz und hofft, in Elisabeth, Samantha und Melanie Gleichgesinnte zu treffen, die seine Leidenschaft für die Musik teilen. In Kärnten steigt die 29-jährige Zahnärztin Lisa zu, die für die Fahrt mit Mathias, Stefan und Jan viele unterhaltsame Fragen vorbereitet hat und ganz nebenbei auch ein bisschen was über den Alltag in einer Zahnarztpraxis verrät. Aufregend bleibt es bis zum Schluss, bis klar ist, wer die Glücklichen für das erste gemeinsame Date sind. Bildquelle: ORF
