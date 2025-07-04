Herzblatt Taxi - Liebe zum Mitnehmen (2/8)Jetzt kostenlos streamen
Herzblatt Taxi - Liebe zum Mitnehmen
Folge 2: Herzblatt Taxi - Liebe zum Mitnehmen (2/8)
60 Min.Folge vom 04.07.2025
Im Auftrag der Liebe: Moderatorin Tina Ritschl ist unterwegs und fährt mit dem Herzblatt-Taxi quer durch Österreich. Jeden Freitag gibt es vorab auf ORF ON eine neue Folge der Dating-Show! In der neuen Folge suchen Susanne aus Niederösterreich und Niko aus Wien ihr Herzensglück. Die sportliche Mathematik-Lehrerin weiß, was sie vom Leben will, und lässt die Herren für sie kreativ werden. Niko aus Wien hat als Eventmanager Erfahrung mit außergewöhnlichen Herausforderungen und sucht eine Frau, die mit ihm auf Festivals und am Berg gleichermaßen glücklich ist. Bildquelle: ORF
