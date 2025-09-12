Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzblatt Taxi - Liebe zum Mitnehmen

ORF1Staffel 1Folge 9vom 12.09.2025
47 Min.Folge vom 12.09.2025

Romantik, Abenteuer, spontane Herausforderungen, launige Gespräche und eventuell ein Partner, eine Partnerin fürs Leben. Das erwartete die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Datingshow. Tina Ritschl hat Kandidatinnen und Kandidaten sowie neue Paare noch einmal getroffen und in Erfahrung gebracht, ob aus dem ersten Date mehr geworden ist.

ORF1
