Herzblatt Taxi - Liebe zum Mitnehmen
Folge 9: Herzblatt Taxi - Liebe zum Mitnehmen - Best of
47 Min.Folge vom 12.09.2025
Romantik, Abenteuer, spontane Herausforderungen, launige Gespräche und eventuell ein Partner, eine Partnerin fürs Leben. Das erwartete die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Datingshow. Tina Ritschl hat Kandidatinnen und Kandidaten sowie neue Paare noch einmal getroffen und in Erfahrung gebracht, ob aus dem ersten Date mehr geworden ist.
